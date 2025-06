In mezzo scorre il fiume | il festival itinerante e gratuito che non ha confini

Preparati a un'estate indimenticabile! Dal 8 giugno al 14 settembre 2025, "In mezzo scorre il fiume" torna a incantare l'Appennino tosco-romagnolo. Questo festival itinerante gratuito, diretto da Luisa Cottifogli, celebra il legame tra musica, arte e natura. In un periodo in cui la sostenibilità è più che mai al centro del dibattito, partecipare a eventi che promuovono il rispetto per l'ambiente diventa un'esperienza imperdibile!

Dall'8 giugno al 14 settembre 2025 torna In mezzo scorre il fiume, il festival itinerante diretto da Luisa Cottifogli, che vuole creare uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell'Appennino tosco-romagnolo e che propone un'estate all'insegna della cultura e del rispetto.

