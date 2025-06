In limine all' Ossario di Custoza

Scopri un'esperienza unica all'Ossario di Custoza, dove poesia e scrittura si intrecciano in un viaggio di introspezione. Questo monumento diventa non solo un simbolo di memoria storica, ma anche uno spazio di riflessione personale e collettiva. In un’epoca in cui riscoprire le nostre radici è fondamentale, questo percorso ti invita a esplorare il confine tra passato e presente. Un’opportunità imperdibile per ritrovarti e ricollegarti con l’essenza del luogo.

Attraverso poesia e scrittura, un percorso di riflessione e riscoperta dell’Ossario di Custoza. In profondo e radicato ascolto di noi stessi e del luogo, proveremo a vivere l’Ossario di Custoza nelle sue dimensioni simboliche e metaforiche di spazio di soglia, confine. Non solo monumento alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - "In limine" all'Ossario di Custoza

