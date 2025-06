In Italia si può girare con la patente digitale sullo smartphone ma le Forze dell’Ordine non hanno modo di verificarla

In Italia, la patente digitale è finalmente realtà, ma c'è un problema: le forze dell'ordine non hanno strumenti per verificarla. Immaginate la scena: un posto di blocco, un QR Code pronto a svelare la vostra identità, e l'agente vi ferma perché non può leggerlo. Questo inciampo tecnologico mette in luce un trend più ampio: la digitalizzazione avanza, ma la preparazione rimane indietro. Sarà questa la nuova frontiera della mobilità?

Siamo stati fermati ad un posto di blocco e abbiamo esibito il QR Code della patente digitale. L’agente di pattuglia ci blocca subito: non siamo attrezzati ancora per leggerlo.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - In Italia si può girare con la patente digitale sullo smartphone ma le Forze dell’Ordine non hanno modo di verificarla

