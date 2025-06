In Italia sempre più bambini sotto i sei anni rischiano di vivere in povertà

In Italia, il futuro dei più piccoli è in pericolo: il rischio di povertà per i bambini sotto sei anni è aumentato dal 25,9% al 27,7% in un solo anno. Un dato allarmante che supera la media europea, mentre altrove si fa strada una speranza di crescita. Questo trend mette in luce una realtà inquietante e invita a riflettere sulle politiche sociali necessarie per garantire un'infanzia serena e dignitosa per tutti. La tua voce conta!

In un anno, la percentuale di bambini sotto i sei anni che sono a rischio di povertà o esclusione sociale in Italia è salita. A riportarlo è Eurostat. Dal 2023 al 2024 il dato è passato dal 25,9% al 27,7%. È diversi punti al di sopra della media europea, che invece l'anno scorso si è abbassata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

In Italia sempre più bambini sotto i sei anni rischiano di vivere in povertà

Si legge su fanpage.it: In un anno, la percentuale di bambini sotto i sei anni che sono a rischio di povertà o esclusione sociale in Italia è salita ...

Povertà minorile in Italia 2024: stabile al 27,1%, cresce tra i bimbi sotto i sei anni

Segnala msn.com: Il rischio di povertà per i minori in Italia è stabile, ma aumenta per i bambini sotto i sei anni secondo Eurostat.

Povertà infantile in aumento in Italia: cresce il disagio tra i bambini sotto i sei anni

Lo riporta online-news.it: Nel 2024, l’Italia conferma un quadro preoccupante sul fronte della povertà infantile, in particolare tra i bambini più piccoli. Secondo i dati Eurostat, il rischio di povertà o esclusione sociale per ...