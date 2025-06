In Italia pippe e pesi morti le star fuggono | gli argomenti dei francesi per lustrare la Ligue 1

Il calcio italiano è al centro di una tempesta mediatica. Secondo So Foot, la Ligue 1 supera la nostra Serie A, accusata di alimentare illusioni su talenti come Kean e Retegui. Ma non è solo una questione di giocatori: la crisi degli stadi e lo stile di gioco mettono in discussione l'intero sistema. In un'epoca in cui il football deve evolvere per attrarre nuovi fan, quanto tempo avrà la Serie A per risollevarsi?

Il mensile So Foot si lancia un atto d'accusa contro il calcio italiano che parte dalla finale di Champions: "Lì credono che Kean o Retegui siano dei crack, il calcio è una commedia dell'arte. Gli stadi? In Francia gioielli, in Serie A una vergogna". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "In Italia pippe e pesi morti, le star fuggono": gli argomenti dei francesi per lustrare la Ligue 1

