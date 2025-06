In giro con un coltello a serramanico | condanna a 7 mesi per un 69enne

La sicurezza nelle nostre città è un tema sempre più attuale, e la recente condanna a 7 mesi per un 69enne di Palma, trovato con un coltello a serramanico in un luogo pubblico, riaccende il dibattito. La Corte di Cassazione ha reso definitiva la pena, sottolineando l'importanza di rispettare le norme di sicurezza. Un monito che invita a riflettere sulle conseguenze delle azioni quotidiane: è davvero necessario rischiare così tanto?

Sette mesi di reclusione per l'accusa di avere portato in un luogo pubblico un coltello a serramanico: la corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso della difesa e rende definitiva la condanna nei confronti di un 69enne di Palma. A.I. - queste le iniziali - era stato denunciato dopo.

