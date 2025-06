In fiamme nella notte la vettura di un imprenditore Già in passato due auto distrutte

Un'auto in fiamme nel cuore della notte: l’Audi Q8 di un imprenditore a Casarano è stata distrutta da un incendio. Questo episodio si inserisce in un inquietante trend di incendi sospetti nella provincia di Lecce, alimentando timori e interrogativi sulla sicurezza. Con due vetture già distrutte in passato, ci si chiede: è solo una coincidenza o c'è un messaggio più profondo? La risposta potrebbe rivelare molto sul clima imprenditoriale della zona.

CASARANO – Un’autovettura Audi Q8 è andata completamente distrutta dalle fiamme, questa notte, a Casarano, nell’ennesimo incendio verificatosi in provincia di Lecce. Le cause sono da accertare, ma visto l’orario in cui tutto è avvenuto, poco prima delle 3, e un precedente risalente al 2018. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - In fiamme nella notte la vettura di un imprenditore. Già in passato due auto distrutte

Leggi anche VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Altre fonti ne stanno dando notizia

In fiamme nella notte la vettura di un imprenditore. Già in passato due auto distrutte

Come scrive lecceprima.it: È successo a Casarano, intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. Distrutta completamente un'Audi Q8 parcheggiata in piazza Indipendenza. Il preceden ...

Salento, auto in fiamme nella notte: distrutta Audi Q8 di un imprenditore

msn.com scrive: Paura nella notte in pieno centro a Casarano, dove un’auto Audi Q8 è stata completamente distrutta da un incendio. Il rogo è divampato alle 2:54 di martedì 3 giugno.

Tricase, in fiamme due auto nella notte: si sospetta il dolo. Una appartiene a un imprenditore

Si legge su giornaledipuglia.com: Una delle vetture risulta intestata a un imprenditore della zona, elemento che accresce l'interesse degli inquirenti nel valutare le possibili motivazioni alla base dell'accaduto.