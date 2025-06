In Europa gli smartphone dovranno essere aggiornati per almeno 5 anni

Dal 20 giugno 2025, in Europa, gli smartphone e tablet dovranno garantire aggiornamenti per almeno 5 anni! Questa novità non solo mira a ridurre i rifiuti elettronici, ma sta anche segnando un cambio di paradigma nel settore tecnologico. Un passo verso un consumo più sostenibile che coinvolge direttamente i consumatori nella lotta contro l’obsolescenza programmata. Preparati a scegliere con saggezza, il futuro è nelle tue mani!

Leggi anche "Estendere il divieto anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara - Nelle scuole dell'Unione Europea si sta riflettendo sull'importanza di limitare l'uso dei cellulari, proponendo di eliminarli fino ai 14 anni.

