In estate si punta a rafforzare la collaborazione tra le varie forze di polizia | Montopolino replica al Pd

In estate, il dibattito sulla sicurezza nelle città si intensifica, con le forze di polizia pronte a collaborare per garantire serenità ai cittadini. Montopolino risponde al PD, sottolineando che le questioni legate alla polizia locale vanno comprese nel loro complesso. La sicurezza non è solo una questione di numeri, ma di strategie condivise. È tempo di guardare oltre le polemiche e costruire un dialogo costruttivo per tutti.

"E' un po' troppo semplicistico e riduttivo ma, soprattutto, fuorviante dire che il sindaco di Pescara e la giunta si oppongono al servizio notturno della polizia locale. La vicenda va inquadrata nella sua complessità e inserita in un contesto normativo e organizzativo che non può essere.

