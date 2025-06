In crescita precari e inattivi Sul lavoro c’è poco da festeggiare

In un'epoca in cui il lavoro sembra essere una chimera per molti, i recenti dati sull'occupazione raccontano una storia ben diversa dalla propaganda. Nonostante le celebrazioni, i numeri di aprile mostrano una stabilità preoccupante: precari e inattivi aumentano. Un campanello d'allarme che ci invita a riflettere sul futuro del mercato del lavoro e sulla necessità di strategie più efficaci per garantire opportunità reali. Cosa ne pensi?

Si fa presto a mettere in moto la grancassa della propaganda meloniana sui dati sull’occupazione. Ma in realtà i numeri relativi ad aprile inducono a pochi festeggiamenti. Ad aprile 2025, su base mensile, in realtà l’occupazione è risultata stabile, dunque non c’è stata creazione di nuovi posti di lavoro. E tale stabilità degli occupati si è associata al calo dei disoccupati e alla crescita degli inattivi, ovvero di quelli che non hanno un lavoro e non lo cercano, dunque non rientrano tra i disoccupati. A marzo peraltro il lavoro aveva subito una frenata con una riduzione mensile degli occupati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - In crescita precari e inattivi. Sul lavoro c’è poco da festeggiare

