In cerca di funghi scompare | allarme per un 87enne irpino

Un'escursione nei boschi per cercare funghi può trasformarsi in un incubo, come dimostra la scomparsa di un 87enne a Monteforte Irpino. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza durante le attività all'aperto, specialmente per le persone più anziane. Con l'aumento del turismo gastronomico e dell'interesse per la foraging, è essenziale non sottovalutare i rischi legati alla natura. Rimanete sempre in contatto e non perdete mai di vista il vostro compagno d'av

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ uscito questa mattina per cercare funghi e si sono perse le sue tracce. Sono in corso da ore le ricerce di un uomo di 87 anni di Monteforte Irpino, il cui ultimo avvistamento sarebbe stato visto nella zona di località Portelle di Sopra. L’anziano si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza farvi più ritorno, destando forte preoccupazione tra familiari e conoscenti. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e squadre di volontari della Protezione Civile per avviare le operazioni di perlustrazione, con il supporto di unità cinofile e droni. Non si escluderebbe alcuna pista, e ogni elemento utile al ritrovamento starebbe venendo vagliato dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

