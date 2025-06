In centro storico torna Sgr Live all' arena Francesca da Rimini in programma 15 appuntamenti gratis

Ritorna l’estate a Rimini con SGR Live: 15 concerti gratuiti che promettono di far vibrare il cuore del centro storico! All’Arena Francesca da Rimini, la musica si intreccia con la storia e la cultura locale, creando un’atmosfera unica. Questo evento non è solo un’occasione per ascoltare artisti emergenti, ma un vero e proprio tributo alla bellezza dell’estate romagnola. Non perdere l’occasione di vivere queste serate magiche!

Sgr Live 2025 torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. All’Arena Francesca da Rimini anche quest’anno il Gruppo Sgr ha voluto donare a cittadini e turisti la colonna sonora delle vacanze e del tempo libero trascorso nella location adiacente Castelsismondo. Giunto alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - In centro storico torna Sgr Live, all'arena Francesca da Rimini in programma 15 appuntamenti gratis

Leggi anche "Campi a tavola": torna la cena all'aperto nel centro storico campigiano - Ritorna "Campi a Tavola", la cena all'aperto nel cuore di Campi Bisenzio! Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, via Santo Stefano e il centro storico si trasformeranno in un vivace palcoscenico di sapori e convivialità.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torna Sgr Live 2025 con musica e spettacoli gratuiti, il programma

Riporta altarimini.it: Quindici serate all’Arena Francesca da Rimini: un omaggio alla città tra musica d’autore, spettacolo e inclusione, nel cuore del centro storico ...