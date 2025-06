In cattedra ci vuole obiettività Nessuno spazio per le offese

Il dibattito sulla libertà di espressione in aula si fa sempre più acceso. Giordano Bruno Guerri interviene con fermezza, sottolineando che gli insegnanti devono stimolare il pensiero critico, non orientarlo. In un'epoca in cui le opinioni si scontrano sui social, è fondamentale mantenere la dignità e il rispetto, anche in cattedra. La formazione deve essere un faro di oggettività, non un’arena di offese. Un monito per tutti!

Lo storico Giordano Bruno Guerri condanna il post del docente e ricorda la missione degli insegnanti: "Non orientino il pensiero. Giusto licenziare o sanzionare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "In cattedra ci vuole obiettività. Nessuno spazio per le offese"

Se ne parla anche su altri siti

In cattedra ci vuole obiettività. Nessuno spazio per le offese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne