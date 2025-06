In carcere a Barcellona Gennaro Maffia | ha sgozzato e squartato la coppia di Bologna

Un delitto che scuote l'Italia e riporta alla ribalta il tema delle relazioni di convivenza forzata, un fenomeno in crescita nel nostro Paese. Gennaro Maffia, detenuto a Barcellona, ha compiuto un gesto efferato, sgozzando e squartando una coppia in crisi. Questo tragico evento ci invita a riflettere su quanto le tensioni economiche e i conflitti personali possano esplodere in atti estremi. Di cosa siamo capaci quando la convivenza div

Una convivenza nata da da un'esigenza economica e subito divenuta difficile per la scelta di vendere l'appartamento, i continui litigi e una discussione finale divenuta tragicamente fatale: probabilmente questo il perimetro delle indagini sull'omicidio di una coppia (il questore lo ha definito efferato) avvenuto a Bologna alle prime ore dell'alba di ieri in un appartamento.

