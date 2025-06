In Campania sonde intelligenti a mare per salvare gli allevamenti di cozze | invenzione dell’Istituto Zooprofilattico

In Campania, la tecnologia incontra la tradizione: partono le sonde intelligenti per salvaguardare gli allevamenti di cozze. Questo innovativo progetto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno segna un passo avanti verso un'acquacoltura di precisione, cruciale in un momento in cui il cambiamento climatico minaccia la nostra biodiversità . Scoprire come l'intelligenza artificiale possa proteggere i nostri mitili è solo l'inizio di una rivoluzione sostenibile!

Parte il progetto dell'Acquacoltura di precisione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per gli allevamenti di mitili della Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

