In bocca al lupo un podcast che parla di violenza di genere in un momento in cui è più necessario che mai

Il podcast "In bocca al lupo" si inserisce in un contesto sociale sempre più urgente, dove la violenza di genere è un tema scottante. Con le voci di Margherita Filosa e Iris Gaeta, questo progetto diventa un faro di comprensione e sensibilizzazione. Interessante è come, attraverso interviste e riflessioni, il podcast mira a trasformare il silenzio in dialogo, invitando tutti a prendere parte a questa fondamentale conversazione.

In un'epoca in cui le notizie di violenza sulle donne si rincorrono quotidianamente e il dibattito pubblico è spesso confuso, parziale o superficiale, serve uno spazio di ascolto e approfondimento che vada oltre la cronaca. Nasce così In bocca al lupo, il podcast ideato e condotto da Margherita Filosa e Iris Gaeta, che si propone di affrontare con rigore, empatia e chiarezza il tema complesso e urgente della violenza di genere. Sette episodi (più due contenuti extra), sette incontri con ospiti provenienti da mondi diversi – politica, psicologia, diritto, spettacolo – per offrire uno sguardo ampio, informato e necessario su una realtà che riguarda tutte e tutti.

