In 10 mila alla Sagra delle Ciliegie un record per la storica Festa dal Zarisi nel suo 50 anniversario

Oltre 10.000 persone hanno festeggiato il 50° anniversario della Sagra delle Ciliegie, un evento che celebra non solo la tradizione gastronomica, ma anche la comunità e la cultura della Valmarecchia. In un'epoca di riscoperta del “fatto a mano” e dell'amore per i prodotti locali, questa sagra si conferma un simbolo di convivialità e autenticità. Scopri come ogni morso di ciliegia racconta una storia di passione e territorio!

La Sagra delle Ciliegie conclude positivamente l’edizione 2025 che ne celebrava il 50° compleanno, confermandosi fra le sagre più apprezzate della Valmarecchia e dell’intera Provincia di Rimini. La formula vincente dell’evento, data da una sapiente combinazione di spettacoli, intrattenimenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - In 10 mila alla Sagra delle Ciliegie, un record per la storica "Festa dal Zarisi" nel suo 50° anniversario

Sagra delle Ciliegie da record: 10mila visitatori per i 50 anni della festa

Segnala altarimini.it: Grande partecipazione a Pietracuta per l’edizione 2025: spettacoli, tradizione e il gusto delle ciliegie protagonisti assoluti ...