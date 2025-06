Imprenditori esasperati | Lupi cervi e cinghiali mettono a rischio le nostre aziende

Imprenditori in allerta! La fauna selvatica, con lupi e cinghiali, sta mettendo a dura prova le aziende agricole del Pordenonese. Davide Vignandel di Copagri non nasconde l'esasperazione degli allevatori, sottolineando come questa situazione stia diventando insostenibile. Questo è solo un campanello d’allarme per tutto il settore primario italiano, già colpito da crisi globali. È ora di trovare soluzioni concrete per proteggere le nostre eccellenze!

"Gli allevatori sono esausti e non ne possono più di una situazione che è da tempo fuori controllo". Non usa mezzi termini Davide Vignandel, presidente di Copagri Pordenone, dopo gli ultimi fatti successi nel Pordenonese. La presenza dei lupi L'emergenza della fauna selvatica ha messo in.

