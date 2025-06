Imprenditore torinese sequestrato e torturato per 17 giorni a New York | un video lo mostra mentre cuoce crack in una friggitrice

Un imprenditore torinese, Michael Carturan, è stato sequestrato e torturato per 17 giorni a New York, in un episodio che riporta alla ribalta il traffico di droga nelle metropoli globali. Il video, rubato da TMZ, mostra Carturan mentre cucina crack in una friggitrice, un’immagine inquietante che sottolinea la vulnerabilità anche dei più insospettabili. Questo caso ci costringe a riflettere su un fenomeno che continua a colpire le nostre città.

Un video ottenuto dalla testata statunitense Tmz mostra Michael Carturan, il 28enne di Rivoli sequestrato e torturato per 17 giorni, dal 6 al 23 maggio 2025, in una lussuosa casa nel quartiere di Soho di New York, mentre cucina crack in una friggitrice elettrica.

