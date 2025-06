Impianti sportivi dei Comuni alla provincia di Padova oltre 18 milioni di euro

Oltre 18 milioni di euro per gli impianti sportivi della provincia di Padova: la Regione del Veneto dimostra il suo impegno verso una cultura sportiva sempre più viva. Questo investimento non solo promuove eventi e manifestazioni, ma stimola anche l’avviamento dei giovani allo sport. In un'epoca in cui benessere e socialità sono imprescindibili, queste risorse rappresentano un passo fondamentale per costruire un futuro sano e attivo per le nuove generazioni.

«Continua l'impegno della Regione del Veneto per incentivare l'avviamento allo sport, gli eventi e le manifestazioni sportive e la promozione della pratica sportiva: è stato infatti approvato l'elenco dei beneficiari dei contributi relativi ad interventi di adeguamento normativo, miglioramento e.

