Imperia anziano rapinato della collana fuori dal Lidl | arrestati due uomini in fuga verso la Francia

A Imperia, un triste episodio di violenza ha colpito un anziano di 82 anni, derubato della sua collana d'oro da due uomini in fuga verso la Francia. Questo fatto non è isolato: si inserisce in un contesto più ampio di crescente allerta sociale e criminalità. Ma ciò che sorprende è la reazione tempestiva delle forze dell'ordine, a dimostrazione che la sicurezza dei cittadini è una priorità. La comunità è più forte insieme!

Un anziano di 82 anni è stato rapinato della sua collana d'oro da due stranieri a Imperia. Arrestati i responsabili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Imperia, anziano rapinato della collana fuori dal Lidl: arrestati due uomini in fuga verso la Francia

Cosa riportano altre fonti

