Immissioni in ruolo 2025 26 | ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti Aggiornamento 1 giugno

La mobilità scolastica per il 2025/26 ha rivelato le CdC in esubero, un dato cruciale che preannuncia importanti cambiamenti nel mondo dell’istruzione. Con l’aumento delle assunzioni a tempo indeterminato atteso nei prossimi anni, è fondamentale per i docenti comprendere questa dinamica. Rimanere aggiornati può fare la differenza: chi investirà nella propria formazione sarà pronto a cogliere le opportunità di un settore in continua evoluzione e trasformazione.

Conclusa la fase di mobilità scolastica per l’anno 202526, gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime indicazioni sulle CdC in esubero. Si tratta di un’informazione preliminare ma strategica, utile per delineare lo scenario delle future assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola. CdC in esubero: stop alle immissioni in ruolo per . Immissioni in ruolo 202526: ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti Aggiornamento 1 giugno . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Il Question Time del 15 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha affrontato il tema delle graduatorie ATA 24 mesi, esplorando le modalità di immissione in ruolo e di assegnazione delle supplenze.

Su questo argomento da altre fonti

Immissioni in ruolo docenti 2025, i posti disponibili per provincia [IN AGGIORNAMENTO]; Assunzioni docenti 2025/26, posti disponibili dopo la mobilità (TABELLE CISL Scuola); Mobilità 2025/26: posti disponibili per provincia e classe di concorso dopo gli esiti dei trasferimenti e passaggi [Elaborazione CISL Scuola]. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: circa 50.000 posti vacanti, saranno autorizzati tutti? PROSPETTO per REGIONE

Secondo orizzontescuola.it: Pubblicati i risultati delle domande di mobilità dei docenti di ruolo per l'anno scolastico 2025/26, il risvolto della medaglia è: quanti ...

Immissioni in ruolo docenti 2025: ecco come saranno suddivisi i posti disponibili

Da informazionescuola.it: Le regole introdotte dal CCNI Mobilità 2025-2028 mirano a garantire un’equa distribuzione dei posti tra mobilità e immissioni in ruolo. Tuttavia, è fondamentale che ogni operazione venga effettuata ...

Personale ATA: ecco i posti disponibili, per provincia e profilo, dopo la mobilità 2025/26

Come scrive orizzontescuola.it: Sono stati pubblicati oggi 3 giugno gli esiti delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2025/26 del personale ATA.