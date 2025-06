Imminenti le nomine sulla sanità regionale Maria Morgante | Qui al San Pio esperienza bellissima

Il mondo della sanità regionale è in fermento e l'attesa per le nuove nomine è palpabile. Maria Morgante, al timone del San Pio, esprime entusiasmo per la sua esperienza, mentre i riflettori si accendono su un cambio di guardia all’Asl di Benevento. Questo è un momento cruciale: la leadership che verrà influenzerà non solo la qualità dei servizi, ma anche la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario. Rimanete sintonizzati!