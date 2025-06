Immigrazione islamica ovvero islamizzazione dell’Europa

L'immigrazione, in particolare quella di matrice islamica, sta plasmando il volto dell'Europa. Un fenomeno che suscita dibattiti accesi e paure, ma che offre anche opportunità di crescita e interazione culturale. È interessante notare come l'Europa si trovi a un crocevia: da una parte la sfida dell'integrazione, dall'altra la ricchezza di nuove prospettive. La questione non è solo di numeri, ma di visioni future. Come decideremo di affrontarla?

Non esiste nessuna volontà di contrastare l’immigrazione clandestina. Non esiste perché l’immigrazione è voluta, è programmata, è creata apposta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Immigrazione islamica, ovvero islamizzazione dell’Europa

