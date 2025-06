Immessi in ruolo su sostegno | quando si può chiedere trasferimento su materia Anni utili al quinquennio di vincolo

Il mondo della scuola è in continua evoluzione e i docenti immessi in ruolo su posto di sostegno non fanno eccezione. Ma quando possono chiedere il trasferimento su materia? Scoprire i dettagli degli anni utili e le possibilità durante il vincolo quinquennale è fondamentale. Questo non solo per garantire una carriera più soddisfacente, ma anche per rispondere a un fabbisogno sempre crescente di insegnanti specializzati. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

I docenti immessi in ruolo su posto di sostegno, come anche i trasferiti su tale tipologia di posto, sono soggetti al vincolo quinquennale sul medesimo. Anni utili e cosa si può fare durante il vincolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

