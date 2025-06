immatricolazioni auto maggio 2025 in calo in italia stellantis perde quota

A maggio 2025, il mercato auto in Italia segna una leggera flessione, con 139.390 immatricolazioni e Stellantis che perde terreno. Questo trend riflette un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso veicoli più sostenibili e innovativi. La domanda di elettriche e ibride è in costante crescita, mentre i marchi tradizionali si trovano a dover ripensare le loro strategie. Quale sarà il futuro dell’auto nel Bel Paese? Scopriamolo insieme!

Nel mese di maggio in Italia sono state immatricolate 139.390 auto, lo 0,16% in meno dello stesso mese del 2024. Nei primi cinque mesi del 2025 sono state vendute 722.452 vetture, con un calo dello 0,54% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Stellantis ha immatricolato a maggio in Italia 39.118 auto, il 7,6% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è scesa dal 30,3% al 28%. Nei primi cinque mesi dell'anno il gruppo ha venduto 216.811 auto, in calo del 7,8%. La quota di mercato è pari al 30% contro il 32,4%. Il mercato italiano dell'auto è "sostanzialmente in linea con quello dell'intera Unione Europea" e "in stagnazione resterà quantomeno nel breve periodo dato che l'acquisizione degli ordini nel mese scorso è stata bassa per il 97% dei concessionari interpellati, mentre il livello delle giacenze di auto nuove presso le concessionarie è stato alto per il 45% degli e l'affluenza di visitatori nelle show room è stata bassa per il 95%", spiega il Centro Studi Promotor sulla base dell'indagine effettuata tra i concessionari.