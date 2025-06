Immatricolazioni auto Italia stallo a maggio 2025 | vendite a -02%

Maggio 2025 segna un momento di stallo nel mercato automobilistico italiano, con vendite in calo dello 0,2% rispetto ai mesi precedenti. Nonostante la crescita delle auto elettriche, il loro numero resta lontano dai target europei. Questo trend mette in luce una sfida cruciale per l'industria: come accelerare la transizione green senza compromettere le vendite? Scopriremo insieme le strategie per rilanciare un settore in evoluzione.

Stallo nel mese di maggio registrato nel mercato automobilistico italiano, in calo dello 0,2% dopo i dati positivi di marzo e aprile. Crescono le elettriche, ma la loro diffusione continua ad essere inferiore rispetto ai target previsti dall'UE. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Immatricolazioni auto Italia, stallo a maggio 2025: vendite a -0,2%

Leggi anche Auto Europa, marchi cinesi in crescita ad aprile: immatricolazioni a +79% - Ad aprile, il mercato automobilistico europeo ha visto una sorprendente ascesa dei marchi cinesi, con immatricolazioni che hanno registrato un incremento del 79%, raggiungendo le 50.

