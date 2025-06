#iltempodioshø

Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontrano a Palazzo Chigi per un bilaterale cruciale, un passo verso la stabilità in un’Europa in tumulto. Tra migranti e investimenti, il dialogo è più che mai necessario. Questo incontro non solo potrebbe risolvere le tensioni recenti, ma rappresenta anche un'opportunità per rilanciare una collaborazione strategica tra Italia e Francia, in un momento storico di sfide globali. Il futuro è nelle loro mani!