iliad festeggia il suo settimo anniversario in italia

Iliad compie sette anni in Italia e si prepara a rivoluzionare il mercato con l'innovativa 'iliadbox super'. Questa nuova offerta fibra promette connessioni ultraveloci, perfette per un mondo sempre più connesso. Benedetto Levi, AD di Iliad Italia, sottolinea come la compagnia stia alzando l’asticella della qualità . In un’epoca in cui la digitalizzazione è cruciale, Iliad si posiziona come leader nel garantire accessibilità e performance. Preparati a una nuova era

Milano, 3 giu. (askanews) - e lo fa alzando ancora di più l'asticella presentando 'iliadbox super', la nuova offerta fibra. Connessione più veloce e di ultima generazione che garantirà maggiore fruibilità agli utenti. Abbiamo parlato con Benedetto Levi, AD Iliad Italia: "Oggi celebriamo il settimo anniversario dall'ingresso di Iliad sul mercato italiano e lo facciamo a modo nostro portando una nuova offerta rivoluzionaria nel mercato della fibra ottica in Italia. Oggi lanciamo l'offerta più completa di sempre nella fibra di Iliad, un'offerta che oltre al nostro router Iliad Box con Wi- Fi 7, la fibra che per il secondo anno consecutivo è stata nominata la più veloce d'Italia.

