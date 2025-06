Ilaria Salis mi querela per aver detto la verità Lo sfogo del politico napoletano

Il politico napoletano si scaglia contro Ilaria Salis, annunciando una querela che solleva interrogativi profondi sulla verità e la responsabilità nel dibattito pubblico. In un clima politico sempre più polarizzato, le parole di accusa risuonano come campanelli d’allerta. Ma è davvero possibile combattere l’ingiustizia con la voce di chi ha affrontato la legge? Scopriamo insieme come questa vicenda getti luce su un trend crescente: quello della verità intesa come arma e come difesa.

“Ilaria Salis mi querela. E per che cosa? Per aver detto, ancora una volta, la verità? Nessuna lezione da una criminale condannata e denunciata diverse volte per reati vari, tra cui: occupazioni di edifici, resistenza a pubblico ufficiale ed ‘esplosioni pericolose’. Ora si erge pure a paladina. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Ilaria Salis mi querela per aver detto la verità". Lo sfogo del politico napoletano

Leggi anche Ilaria Salis nei guai, l'UE pronta a revocare l'immunità parlamentare? E intanto lei invoca l'arresto di Netanyahu - Ilaria Salis si trova in una situazione delicata, con l'Unione Europea pronta a revocare la sua immunità parlamentare.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ilaria Salis arrestata nella foto generata con l’intelligenza artificiale: querelato Severino Nappi

Da fanpage.it: L'attivista ed europarlamentare Ilaria Salis ha querelato Nappi, consigliere della Lega in Campania, per il post in cui ha pubblicato una immagine di lei ...

Caso Ilaria Salis, il padre querela Salvini per diffamazione

rainews.it scrive: “Ilaria è stata assolta per non aver commesso il fatto, la Lega di Monza si poteva costituire parte civile nel processo e non lo ha fatto”. Salvini aveva detto inoltre pubblicamente che Salis ...

Il padre di Ilaria Salis vuole querelare Matteo Salvini

Riporta tgcom24.mediaset.it: "Gli aspetti diffamatori sono evidenti" ma "è necessario ovviamente la volontà di Ilaria Salis (ecco chi è) e acquisire quindi una procura". Lo spiegano gli avvocati della 39enne incarcerata ...