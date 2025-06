Ila Malù chiude a Bergamo | Ci mancherà il centro ma nuovi progetti ci aspettano

Ila Malù chiude le porte a Bergamo, ma non è la fine, bensì un nuovo inizio! Martina Pirotta, una delle menti creative dietro il brand, annuncia progetti entusiasmanti in arrivo. Un cambio che riflette il trend dell'innovazione continua nel retail, dove ogni chiusura apre a nuove opportunità. Scopri cosa riserva il futuro per i bergamaschi e come Ila Malù continuerà a brillare nel panorama creativo italiano!

L’INTERVISTA. Martina Pirotta è una delle tre ideatrici di Ila Malù: un brand e un concept che ora a Bergamo chiude. Il saluto ai bergamaschi, «ma ci saremo con nuovi progetti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ila Malù chiude a Bergamo: «Ci mancherà il centro, ma nuovi progetti ci aspettano»

Segui queste discussioni sui social

I have now connected my manga app #mihon with manga trackers.you can now track which manga & manhwa I'm reading with the corresponding activated entries in my app.#MangaCommunity #manga #manhwa #webtoon #webtoons #anilist #mal #myAnimeList Leggi la discussione

Ich hab meine Manga App #mihon jetzt mal mit Manga Trackern verbunden.könnte ihr jetzt bei entsprechend aktivierten Einträgen in meiner App verfolgen, welche Manga & Manhwa ich lese.#MangaCommunity #MangaGER #mangaDE #manga #manhwa #webtoo… Leggi la discussione