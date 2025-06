Il Volley Napoli è campione U14 Asi le parole di Maione su questo successo

Un trionfo che va oltre il campo: il Volley Napoli, con la sua squadra Under 14, ha conquistato il titolo Asi, rassicurando il futuro della pallavolo giovanile. Alessandro Maione sottolinea l'importanza del lavoro di squadra e della determinazione. In un'epoca in cui lo sport femminile sta guadagnando sempre più visibilità, questo successo rappresenta un faro di speranza e ispirazione per le giovani atlete di domani. La passione è la vera vincitrice!

Le dichiarazioni di Alessandro Maione dopo la vittoria delle giovani atlete del Volley Napoli. Le giovani atlete del Volley Napoli, al termine di un percorso di crescita e di una stagione impegnativa che le ha viste disputare più di un campionato, hanno sollevato la coppa Under14 Asi. Un gruppo di ragazze che si è impegnato .

