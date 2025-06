Il video del salvataggio dei 5 ragazzi bloccati in mezzo al fiume Metauro

Nel cuore di Fossombrone, un video emozionante cattura il drammatico salvataggio di cinque ragazzi bloccati nel fiume Metauro, sorpresi da un'improvvisa piena. Questo episodio ricorda l'importanza di conoscere i propri limiti e le insidie della natura, soprattutto in un periodo in cui eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti. I vigili del fuoco, eroi moderni, dimostrano che la preparazione può fare la differenza. Non perdere il video che ha fatto il giro del web!

Fossombrone (Pesaro Urbino): sorpresi dal repentino innalzamento del livello dell'acqua che ha impedito loro di fare ritorno a riva in sicurezza. L'intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il video del salvataggio dei 5 ragazzi bloccati in mezzo al fiume Metauro

