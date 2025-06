Il video del cucciolo di capriolo tenuto in casa come un cane | ora è sparito

Il video virale del cucciolo di capriolo che si comportava come un cane ha catturato l'attenzione dei social, ma ora è scomparso. Questo episodio solleva interrogativi su come interagiamo con la fauna selvatica e i confini tra natura e domesticità. In un mondo sempre più urbanizzato, ci invita a riflettere su quanto sia importante rispettare gli habitat naturali, stimolando una discussione sull'etica e la conservazione. Che fine ha fatto il piccolo?

Un cucciolo di capriolo tenuto in casa come un cane che viene accarezzato da un uomo: è il contenuto di un video girato nella zona di Trieste e ripreso dalla pagina Fototrappolaggio Nordest. Al momento il piccolo risulta scomparso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Aulla: capriolo trovato morto in un terreno privato. Salvato cucciolo - Un cucciolo di capriolo maschio è stato salvato in un terreno privato a Chiamici, nel comune di Aulla (Massa Carrara).

