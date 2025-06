Il vicario di Aleppo | Padre Dall' Oglio ucciso dall' Isis il 22 aprile 2014 Il suo corpo ritrovato in una fossa comune?

La tragica storia di padre Dall’Oglio, ucciso dall’ISIS nel 2014, riemerge con la scoperta del suo corpo in una fossa comune. Questo evento non è solo un triste capitolo della guerra in Siria, ma un richiamo alla memoria collettiva sui rischi di chi lotta per la pace e la giustizia. La sua dedizione in un contesto così complesso ci spinge a riflettere sul valore della libertà religiosa e sull'importanza di non dimenticare.

«Ho saputo che padre Dall’Oglio è stato ucciso in questa data: 22 aprile 2014. Quello che ho saputo è che lui è stato liquidato dall’Isis quando è entrato a Raqqa, voleva passare dalle parti del governo (nelle zone controllate dal governo di Assad, ndr)». Per la prima volta una voce ufficiale della chiesa cattolica, padre Hanna Jallouf vicario apostolico di Aleppo e guida dei cattolici di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il vicario di Aleppo: "Padre Dall'Oglio ucciso dall'Isis il 22 aprile 2014". Il suo corpo ritrovato in una fossa comune?

