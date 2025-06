il viareggio pesca nella lucchese antoni sul taccuino dei dirigenti

Il Viareggio è pronto a tornare in Serie D, un passo che potrebbe segnare una nuova era per il club. I dirigenti, con Antoni sul taccuino, stanno definendo gli ultimi dettagli con il GhiviBorgo. Questo movimento non è solo una questione di campionato, ma riflette un trend più ampio nel calcio italiano: la riscoperta delle radici locali e del talento emergente. Prepariamoci a vivere un'estate di emozioni, il mare è solo l'inizio!

Potrebbe essere questa settimana quella giusta per arrivare all'ufficializzazione del Viareggio in serie D. Ormai le cose con la dirigenza del GhiviBorgo, come abbiamo ampiamente anticipato nei giorbi scorsi, sono state definite. Il tavolo insomma è più che apparecchiato e, come si dice in questi casi, mancano solo gli ultimi dettagli più che altro burocratici da definire per poter annunciare ufficialmente la cosa. Intanto i dirigenti si stanno muovendo per fornire al nuovo tecnico zebrato una rosa competitiva per la serie D. Partiamo proprio dalla figura del futuro allenatore. In pole position per guidare le "zebre" ci sarebbe Gianluca Savoldi.