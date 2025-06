Il vertice Meloni-Macron può rilanciare l’intesa franco-italiana Parla Nelli Feroci Iai

Il vertice tra Meloni e Macron a Roma rappresenta un'opportunità cruciale per rilanciare l'intesa tra Italia e Francia. In un momento in cui l'Europa spinge verso una maggiore integrazione strategica, superare le tensioni nel settore cantieristico potrebbe essere la chiave per un'alleanza più forte. Un punto interessante? La crisi libica è un tema caldo: una cooperazione più solida può fare la differenza. È tempo di costruire ponti, non muri!

Italia e Francia si incontrano a Roma in un momento complesso per le loro relazioni bilaterali. Mentre l’Europa riconosce la necessità di muoversi verso una maggiore integrazione strategica e industriale, le tensioni sulla cantieristica (che vede contrapposte la francese Naval Group e l’italiana Fincantieri) e la mai risolta crisi libica sembrano ostacolare i propositi mutualmente condivisi in sede Ue. L’incontro previsto oggi tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni arriva dunque alla vigilia di passaggi importanti per il futuro dell’Europa, dall’imminente summit Nato di fine giugno agli allineamenti per rafforzare la base industriale continentale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il vertice Meloni-Macron può rilanciare l’intesa franco-italiana. Parla Nelli Feroci (Iai)

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.