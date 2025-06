Il vertice Meloni-Macron | disgelo Roma-Parigi

Un incontro che segna una svolta: Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron a Palazzo Chigi hanno messo da parte le tensioni passate per costruire un futuro di cooperazione tra Italia e Francia. In un momento storico in cui le relazioni europee sono più cruciali che mai, il loro sorriso potrebbe essere il simbolo di un'alleanza strategica. Riusciranno a trasformare questo disgelo in opportunità concrete per entrambi i Paesi? La risposta è nelle prossime mosse.

A Palazzo Chigi è in corso un bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Il presidente del Consiglio e il suo omologo francese, nonostante i precedenti tra i due, si sono mostrati di fronte alla stampa sorridenti e pronti a collaborare insieme. Il saluto è stato cordiale, tra sorrisi e scambio di baci. "L’Italia è “un partner importante” con “ un ruolo cruciale da svolgere nelle decisioni europee”, soprattutto nel conflitto ucraino, ha detto l'Eliseo alla stampa francese. "Questo appuntamento – ha spiegato Macron – deve permettere di verificare che siamo capaci di procedere assieme sull’essenziale ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il vertice Meloni-Macron: disgelo Roma-Parigi

