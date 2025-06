Il tribunale contro la Rai | Imporre ferie a chi promuove il referendum è discriminatorio

Il Tribunale di Busto Arsizio ha smosso le acque, dichiarando discriminatoria la circolare della Rai che imponeva ferie a chi promuoveva il referendum. In un periodo in cui il diritto di espressione è sotto i riflettori, questo caso evidenzia come le istituzioni devono garantire equità e libertà. Un punto cruciale che ci fa riflettere: fino a che punto possiamo spingerci nell'uso del potere? La discussione è aperta!

La sezione lavoro del Tribunale di Busto Arsizio ha definito «discriminatoria» una circolare della Direzione generale della Rai. Si tratta del documento con cui per i giudici è stato «imposto a una ampia cerchia di dipendenti e a collaboratori», come cameraman, tecnici e personale di vario tipo, «un obbligo di astensione dal lavoro mediante la fruizione di ferie e di aspettativa non retribuita». In quale caso? Se questi abbiano «presentato candidature ovvero aderiscono a partiti politici», se siano «attivisti sindacali» o se si riconoscano «e fanno parte di partiti, movimenti, associazioni non profit, comitati referendari ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il tribunale contro la Rai: «Imporre ferie a chi promuove il referendum è discriminatorio»

