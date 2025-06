Il Trentino è diventato la terra dei bed and breakfast

Il Trentino sta vivendo una vera e propria rivoluzione dell'ospitalità: dai 15 bed and breakfast del 2001 ai 508 del 2022! Questa crescita esponenziale non solo riflette un amore crescente per il turismo sostenibile, ma segna anche un cambiamento nel modo di esplorare la montagna. Con il Lago di Garda che detiene il primato con 96 strutture, gli amanti della natura possono trovare accoglienza e calore in ogni angolo. Scopri come questo trend potrebbe trasformare le tue prossime vacanze!

Dai 15 bed and breakfast del 2001 ai 508 dell’anno scorso. Numeri impressionati che emergono dall’Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento, che ha analizzato trend e performance dei bed & breakfast del territorio. Domina il lago A fare la parte del leone, con 96 strutture e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il Trentino è diventato la terra dei bed and breakfast

