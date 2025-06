Il terzino dice no al rinnovo | è sfida di mercato tra Milan e Barcellona

Il calciomercato si infiamma con la sfida tra Milan e Barcellona per un terzino sul punto di dire "no" al rinnovo. Tare è già all'opera per costruire il Milan del futuro, pronto a cogliere ogni opportunità. La tensione è palpabile, e il colpo di scena è dietro l'angolo: chi avrà la meglio in questa battaglia? Non perdere il ritmo di questo mercato frenetico che potrebbe stravolgere le gerarchie!

Tare è già a lavoro per costruire il Milan che verrà ed è sempre attento a tutte le opportunità che si presentano. Se il calciatore non dovesse rinnovare allora i rossoneri si fionderebbero su di lui, con un occhio al Barça al momento dato per favorito. Il calciomercato è ufficialmente partito anche per i rossoneri. Ufficializzati Tare prima e Allegri poi, è tempo ora di rimboccarsi le maniche per costruire la squadra del prossimo anno, quello della ripartenza e del riscatto. Da una parte c’è il mercato in uscita con alcuni big prossimi ai saluti, come ad esempio Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, dall’altra invece quello in entrata, con Tare che sta iniziando a muovere i primi passi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Il terzino dice no al rinnovo: è sfida di mercato tra Milan e Barcellona

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Valencia: Gayà dice no al rinnovo

Come scrive calciomercato.com: Secondo quanto scrive As, il terzino sinistro del Valencia José Luis Gayà, classe 1995, ha detto no alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 fino al 2021 con incremento della ...

Milan, il terzino Calabria a un passo dal rinnovo fino al 2025

Segnala it.blastingnews.com: Viene spesso impiegato come terzino destro, sua posizione naturale, ma all'occorrenza può anche essere schierato come mediano o anche mezz'ala a centrocampo. Quest'anno ha centrato la ...

Sassuolo, rinnovo fino al 2025 per il terzino Giorgos Kyriakopoulos

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha reso noto di aver trovato l'accordo con il terzino greco Giorgos Kyriakopoulos per il rinnovo di contratto: "L’Unione Sportiva Sassuolo ...