Il tentato suicidio di Stefano Addeo | Forse una messinscena aveva rifiutato la lavanda gastrica

Il tentato suicidio di Stefano Addeo getta un'ombra inquietante su una società sempre più polarizzata. La sua angoscia, scaturita da commenti incendiari, fa riflettere sul potere delle parole e sulle conseguenze che possono avere nella vita reale. In un periodo in cui il dibattito pubblico è infuocato, è fondamentale interrogarsi sull'impatto emotivo delle nostre azioni e sui fragili equilibri che ci circondano. Quanto può pesare il giudizio altrui sulla nostra psiche?

Stefano Addeo, il 65enne professore di tedesco del liceo Enrico Medi di Cicciano (Nola) che ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni la stessa sorte di Martina Carbonaro, era scosso già domenica sera. Per questo ieri, lunedì 2 giugno, ha tentato il suicidio. «Ho dovuto chiudere gli infissi di casa, dalla strada mi stanno lanciando di tutto. Ci sono motorini che girano e gridano: assassino, assassino, assassino», aveva detto a un giornalista. Per questo aveva chiesto un incontro alla premier. E lei la aveva dato indicazioni di far pervenire la sua disponibilità. Poi il cocktail di alcool e psicofarmaci e la flebo di fisiologica. 🔗 Leggi su Open.online

