Il mondo del pharma è in rapida evoluzione e l'Europa deve agire ora per non perdere terreno. Con Stati Uniti e Cina come competitor agguerriti, è fondamentale snellire la burocrazia e incentivare gli investimenti in innovazione. Un'azione tempestiva potrà trasformare questa sfida in un'opportunità straordinaria per il nostro settore, creando un ecosistema favorevole per le aziende e promuovendo la salute globale. La competitività passa di qui!

L’attuale contesto geopolitico mette l’Europa di fronte all’urgenza di intervenire a sostegno della propria competitività, non solo rispetto a Stati Uniti e Cina, ma anche a Paesi emergenti che stanno rafforzando i propri investimenti in innovazione con un forte focus sul comparto biofarmaceutico. Gli sforzi in atto in Europa per ridurre la burocrazia e semplificare la regolamentazione farmaceutica sono positivi, ma non sufficienti per competere con i forti incentivi introdotti da Stati Uniti e Cina per attrarre investimenti biofarmaceutici e favorire un ampio e rapido accesso ai farmaci innovativi, che hanno il potenziale di trasformare e allungare la vita delle persone. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il tempo stringe per l’Europa (e l’Italia). Ecco come rilanciare la competitività del pharma

