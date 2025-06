Il Teatro Lirico Sperimentale incontra l' Università per Stranieri di Perugia

Un connubio unico tra cultura e formazione: il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto si fa portavoce della lirica all’Università per Stranieri di Perugia. Giovedì 5 giugno 2025, gli studenti vivranno un'esperienza immersiva con "A Scuola d’Opera", un recital che celebra la bellezza dell'opera in un contesto educativo. Questo evento non solo promuove l'arte, ma crea anche un legame tra diverse generazioni e culture. Non perdere questa occasione!

La lirica va in scena alla Stranieri: giovedì 5 giugno 2025, alle ore 17.00, nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga alcuni giovani cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto si esibiranno per gli studenti dell'ateneo internazionale nel recital A Scuola d’Opera, un evento speciale che unisce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Il Teatro Lirico Sperimentale incontra l'Università per Stranieri di Perugia

Segui queste discussioni sui social

Una cosmografia dell’umano #nontantoprecisi #rivolgimenti #terapia #teatro #Cult Leggi la discussione

ADORO IL GENIO - AH NO?NO#adoroilgenio #1giugno #teatro #estate #arena #areneestive #teatroallaperto #Shakespeare #globetheatre #attore #attori #attorepercaso #shakespearenelparco #festival #fermo Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

"A Scuola d'Opera" il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto incontra l'Università per Stranieri di Perugia

Si legge su informazione.it: Giovedì 5 giugno 2025, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna di Palazzo Gallenga a Perugia. In un pomeriggio all’insegna della musica, gli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia incontreranno ...

Accordo tra Festival dei Due mondi e Teatro lirico sperimentale

Lo riporta ansa.it: Il Festival dei Due Mondi e il Teatro lirico sperimentale di Spoleto hanno siglato un protocollo d'intesa che copre il triennio 2025-2027 e mira a promuovere e valorizzare la cultura musicale ...

Il Macbeth del Teatro Lirico Sperimentale

Si legge su rainews.it: In scena a Spoleto per chiudere la stagione del Teatro lirico sperimentale Macbeth di Verdi, uno dei tre lavori che il maestro di Busseto trasse da Shakespeare. Medioevo, boschi, tetri castelli ...