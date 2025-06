Il teatino Alessio Matarazzo al centro della parata del 2 Giugno | è stato l’alfiere del Corpo Militare della Croce Rossa

Un pezzo di Chieti ha sfilato con orgoglio ai Fori Imperiali! Alessio Matarazzo, 33 anni, ha rappresentato il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana come alfiere durante la Festa della Repubblica. Un momento che non solo celebra il valore del servizio sanitario, ma sottolinea anche l’importanza della solidarietà in un’Italia sempre più unita. Scopri come gesti come il suo ispirano l'intera nazione verso un futuro migliore!

C’era anche un pezzo di Chieti alla parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali di Roma, in occasione della Festa della Repubblica. Il teatino Alessio Matarazzo, 33 anni, ha avuto l’onore di sfilare come alfiere del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, portando il vessillo del Corpo nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il teatino Alessio Matarazzo al centro della parata del 2 Giugno: è stato l’alfiere del Corpo Militare della Croce Rossa

Segui queste discussioni sui social

ChietiToday by undefined Domenica 1 dicembre torna il mercato lungo corso MarrucinoBancarelle dalle 7 alle 20 circa nel centro teatino. L'ordinanza comunale con i divieti Translated:Sunday, December 1st, the market on Corso Marrucino retur… Leggi la discussione

ChietiToday by undefined Domenica 1 dicembre torna il mercato lungo corso MarrucinoBancarelle dalle 7 alle 20 circa nel centro teatino. L'ordinanza comunale con i divieti Translated:Sunday, December 1st, the market on Corso Marrucino retur… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Il nuotatore teatino Alessio Matarazzo è medaglia d'oro nei 5000 mt

Si legge su chietitoday.it: Medaglia d'oro a livello internazionale nei 5000 metri, per il teatino Alessio Matarazzo (classe 1991), già primatista regionale di tutte le distanze del nuoto di fondo (miglio marino 2.5 km. 3 km, 5 ...

Il teatino Matarazzo conquista la medaglia d'oro alla Gran Fondo del Naviglio

Secondo chietitoday.it: Ennesimo splendido risultato per l'atleta teatino Alessio Matarazzo, che ieri ha conquistato la medaglia d'oro nella settima edizione della competizione internazionale di nuoto Gran Fondo del Naviglio ...

"Sostegno agli atleti ucraini colpiti dalla guerra": encomio solenne per il teatino Alessio Matarazzo

Scrive today.it: Alessio Matarazzo, figura di spicco nel panorama sportivo regionale, è stato insignito di un encomio solenne dal ministro Andrea Abodi, con il riconoscimento del Ministero dello Sport e dei Giovani.