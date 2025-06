Il tappeto per il bagno che rende la tua toilette super glamour ora a un prezzo irripetibile

Rinnova il tuo bagno con un tocco di originalità! Il tappeto SHIT di Seletti, in collaborazione con TOILETPAPER, non è solo un accessorio, ma una vera e propria opera d'arte che strizza l'occhio all'ironia. Mentre il design audace conquista gli spazi domestici, approfitta di un prezzo imperdibile per dare al tuo ambiente un twist glam. Trasforma la tua toilette in un luogo di stile e divertimento!

Dimentica i soliti tappetini da bagno anonimi e privi di personalità. Il tappetino da bagno SHIT di Seletti in collaborazione con TOILETPAPER è l’oggetto di design provocatorio che trasforma la tua stanza da bagno in una dichiarazione ironica e audace. Offerta Seletti Tappetino bagno Toiletpaper Home 60x90 39,90 EUR?12% 35,10 EUR Acquista su Amazon In un mondo dove il design spesso si prende troppo sul serio, Seletti e TOILETPAPER tornano a ricordarci che anche la casa può (e deve) essere uno spazio di provocazione, gioco e stile dissacrante. Il tappetino da bagno con la scritta “SHIT” è il manifesto perfetto di questa filosofia: irriverente, divertente, esteticamente potente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il tappeto per il bagno che rende la tua toilette super glamour ora a un prezzo irripetibile

