Il sostegno per Israele in Europa è ai minimi storici, e l'Italia si distingue con i giudizi più negativi. In un momento in cui la situazione a Gaza è critica, il sondaggio YouGov rivela un cambiamento profondo nell'opinione pubblica. Questo crollo non solo riflette un sentimento crescente di disillusione, ma potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali. La questione è: cosa ci aspetta ora?

Mentre continua l’offensiva di Tel Aviv nella Striscia di Gaza, crolla il sostegno per Israele nell’ opinione pubblica dell’ Europa occidentale, raggiungendo il l ivello più basso mai registrato. È quanto emerge da un sondaggio di YouGov condotto in sei Stati europei (Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Germania e Danimarca), secondo il quale meno di un quinto degli intervistati nei sei Paesi ha un’opinione favorevole su Israele. Tra l’altro, i giudizi più negativi sono quelli dei cittadini italiani. Tra offensiva militare, bilancio dei morti in continuo aggiornamento e blocco degli aiuti umanitari, l’indagine di YouGov – come riporta il Guardian – evidenzia come il consenso netto nei confronti di Israele in Germania ( -44% ), Francia (- 48% ) e Danimarca ( -54% ) ha toccato il livello più basso dal primo sondaggio sul tema nel 2016, mentre in Italia ( -52% ) e Spagna ( -55% ) si è attestato al minimo storico, risalente al 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sostegno per Israele è ai minimi storici in Europa: in Italia i giudizi più negativi. Il sondaggio YouGov

