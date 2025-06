Il Sole in classe bimbi a lezione Per un futuro pulito e sostenibile

Agliana lancia un'iniziativa che illumina il futuro: lezione interattiva di sostenibilità per i ragazzi della scuola primaria Leonardo da Vinci. Attraverso giochi e quiz, i bambini scoprono l'importanza delle energie rinnovabili. Questo progetto nazionale di Anter "Un Comune per amico" non è solo educativo, ma segna un passo verso una comunità più consapevole. Investire nella formazione dei più giovani è fondamentale per costruire un domani verde e responsabile!

Lezione interattiva di sostenibilità, fra giochi, quiz e cartoni, per raccontare alle classi quarte e quinte, della scuola primaria Leonardo da Vinci, l’importanza delle energie rinnovabili per un minore impatto ambientale. E’ partito ad Agliana il progetto nazionale di Anter " Un Comune per amico ". L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Benesperi è tra le prime in Toscana e su scala nazionale ad aderire all’iniziativa, che vuole creare una rete virtuosa di amministrazioni locali impegnate nella promozione delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. Il progetto si basa su iniziative di supporto ai Comuni, realizzate in collaborazione con l’Associazione nazionale tutela energie rinnovabili (Anter), fra cui la lezione "Il Sole in classe" che ha dato il via al progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il Sole in classe", bimbi a lezione. Per un futuro pulito e sostenibile

