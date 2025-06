Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala | un caso umano o un preciso esperimento sociale? Affarismo e ideologia DEM

Milano si trova al centro di un dibattito che va oltre le semplici multe: è un laboratorio di idee e contraddizioni. Con oltre un terzo delle sanzioni nazionali a carico dei milanesi, ci si chiede se il sindaco Giuseppe Sala rappresenti un caso umano o un esperimento sociale voluto. Mentre i parchi pubblici restano trascurati in nome del green, l'affarismo sembra prevalere. Qual è la Milano che vogliamo costruire? La risposta potrebbe sorprenderci.

I milanesi pagano oltre un terzo dell'importo di totale delle multe comminate dai comuni italiani. In compenso nei parchi pubblici non viene tagliata l'erba in nome dell'ideologia green La domanda sorge spontanea: il Sindaco Beppe Sala è un caso umano o un esperimento sociale? Coi sindaci, Mi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it