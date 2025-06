Il sindaco Conte convoca una verifica di maggioranza | assessori a rischio

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha lanciato un campanello d'allarme: una verifica di maggioranza che potrebbe rivoluzionare la giunta. In un periodo in cui le amministrazioni locali sono sotto pressione per rispondere a esigenze sempre più complesse, questo passo solleva interrogativi sul futuro politico della città. Sarà il momento di rinnovamento tanto atteso o una crisi imminente? Restate sintonizzati per scoprire come si evolve questa storia!

Non sono passate inosservate le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte, in chiusura dei suoi primi due anni del secondo mandato. Un lungo post affidato ai social nelle scorse ore ha annunciato infatti una verifica di maggioranza che potrebbe portare nei prossimi giorni a un clamoroso.

Leggi anche Manfredi, sindaco-tifoso: «Napoli pronta alla festa scudetto, l’attesa è spasmodica! Conte? Il suo merito è stato questo» - Napoli è in attesa trepidante della possibile festa scudetto, mentre il sindaco Gaetano Manfredi riconosce il merito di Conte nella Roma.

